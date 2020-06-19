СБУ вскрыла финансовую махинацию руководства Ассоциации международных автоперевозчиков более чем на 300 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали финансовую махинацию руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2020 гг. ассоциация получила от компаний, занимающихся международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов", - говорится в сообщении.

Так, согласно версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Впоследствии большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.

"По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривень", - отметили в ведомстве.

Правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводились в наличные. Помимо прочего, обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, большая сумма неучтенной наличности.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников махинации.