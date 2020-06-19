Посольство США вновь призвало РФ освободить всех несправедливо заключенных украинцев

В Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта посольство США в Украине призвало Россию освободить всех несправедливо заключенных украинцев, многие из которых сообщали о сексуальном насилии при незаконном задержании со стороны России и ее приспешников.

"В Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта мы призываем Россию освободить всех несправедливо заключенных украинцев, многие из них сообщали о сексуальном насилии при незаконном задержании со стороны России и ее приспешников", - говорится в сообщении посольства в Twitter в пятницу.