У курсантов Национальной академии СБУ выявлен коронавирус, их состояние удовлетворительное – пресс-центр Службы

В Службе безопасности Украины заявляют об обнаружении коронавируса у курсантов Национальной академии СБУ.

"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен вирус СOVID-19. Все они изолированы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в пятницу.

В Службе подчеркнули, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение болезни у всех курсантов легкое.

"Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано", - рассказали в СБУ.

Всем остальным курсантам проводится дополнительное тестирование. Сейчас они находятся на обсервации.

"Ситуация находится под контролем руководства Службы. Соблюдение требований обсервации и постоянный медицинский мониторинг обеспечивают специалисты Военно-медицинского управления СБУ. В Академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений", - добавили в СБ Украины.

Ряд СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях пишет о 27 подтвержденных случаях заражения курсантов.