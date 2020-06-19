ОРДЛО отказываются осуществлять пропуск людей, ссылаясь на карантинные мероприятия
Начальник управления организации пограничного контроля администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк отметил, что представители неподконтрольной украинской власти части Донбасса отказываются осуществлять пропуск граждан, ссылаясь на карантинные мероприятия.
Как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы, Лысюк также добавил, что в "Станице Луганской" (Луганская обл. – ИФ-У) определено два дня - это среда и суббота, для пропуска граждан. В эти дни осуществляется пропуск граждан по согласованным спискам.
"Если в этих списках граждан нет, то даже с гуманитарной целью - на похороны, на лечение, навестить родных, пропуск не осуществляется", - отметил он, комментируя ситуацию в КПВВ.
Представитель украинского погранведомстве отметил, что от 10 июня, по решению командующего ООС, было открыто два КПВВ - это "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области. За этот период с КПВВ "Марьинка" смежная сторона пропустила 26 человек (с начала карантина). А с КПВВ "Станица Луганская" - 644 человека.