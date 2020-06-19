Верховный суд сообщает о решении, которым подтверждена незаконность увольнения Бочковского с должности главы ГСЧС

Кассационный суд в составе Верховного Суда подтвердил решения судов первой и апелляционной инстанций о незаконности увольнения Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает в пятницу Верховный суд на своей странице в Фейсбук, судьи рассмотрели дело об отмене распоряжения Кабинета министров Украины об освобождении от занимаемой должности главы ГСЧС за нарушение присяги государственного служащего.

В Верховном суде напоминают, что суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования уволенного главы ГСЧС и установил, что увольнение было "без соблюдения установленного порядка и без видимых на то оснований".

"Суд апелляционной инстанции согласился с позицией суда первой инстанции относительно безосновательного освобождения истца от занимаемой должности и изменил решение в части взыскания средней заработной платы за время вынужденного прогула путем уточнения суммы взыскания",- говорится в сообщении суда.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанции установили, что служебное расследование в отношении истца о нарушении им присяги госслужащего не назначалось и не проводилось, а обстоятельства нарушения им присяги были установлены только на основании информации, озвученной на заседании Кабинета министров.

"ВС считает, что непроведение служебного расследования и отсутствие немотивированных выводов о совершении истцом нарушения присяги госслужащего , которую он не принимал, свидетельствует о противоправности обжалуемых решений относительно увольнения истца с занимаемой должности», - отмечает Верховный суд.

"Учитывая изложенное ВС принял решение оставить кассационные жалобы без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменений", - говорится в сообщении.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в суде, истец – это экс-глава ГосЧС Бочковский, а своим решением кассационный суд подтвердил незаконность увольнения Бочковского должности, а также его право на получение компенсации в связи с этим.

15 июня 2020 года адвокат, партнер АО "AVER LEX" Игорь Федоренко заявил, что Бочковский окончательно восстановлен в должности руководителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Кассационный суд в составе Верховного суда поставил точку в деле о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Суд подтвердил решение как первой судебной инстанции - Окружного административного суда г.Киева от 26.04.2018, так и последующее решение апелляционной инстанции. Ими были признаны противоправными распоряжение Кабинета министров Украины от 25.03.2015 об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Он восстановлен в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015", - цитирует пресс-служба "AVER LEX" Федоренко.

Как сообщалось, 26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным распоряжение Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. ГСЧС отказалась выполнять это судебное решение, мотивируя необходимостью принятия распорядительного решения правительством и подачей апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.

7 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение о восстановлении Бочковского в должности и взыскании в его пользу почти 550 тыс. грн зарплаты. 9 августа Министерство внутренних дел сообщило, что решение апелляционного суда будет обжаловано в кассационном порядке.

16 августа 2018 года Бочковский намеревался выйти на работу, но его не пропустили через проходную ведомства. 22 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил уверенность, что Бочковский не будет возглавлять ГСЧС, несмотря на свои "манипуляции в судах".

25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено о подозрении.

В ноябре 2015 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Бочковского и Стоецкого. Обвинительный акт был направлен в суд. С декабря 2015 года это дело рассматривается в Шевченковском районном суде Киева.