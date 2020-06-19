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13:27 19.06.2020

В Украине число погибших в огне уменьшилось, однако резко участились случаи утоплений

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В Украине число погибших в огне уменьшилось, однако резко участились случаи утоплений

За прошедшие сутки, 18 июня, в Украине не зафиксировано ни одного случая гибели людей на пожарах, при этом и количество пожаров в жилом секторе уменьшилось в разы, тогда как количество несчастных случаев на воде в разы увеличилось, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС

"Спасатели объясняют эту тенденцию тем, что граждане большую часть времени проводят не в помещениях, а занимаются хозяйственными работами, или же отправляются на отдых. Летом, традиционно, это отдых у воды. Места для купания выбираются, как правило, ближайшие к дому. К сожалению, предпочитая комфорт, а не безопасность, люди подвергают опасности и себя, и близких, если отдыхают на "диких" пляжах вместе с детьми", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в пятницу.

Поэтому, отмечают в Службе, наряду с положительной динамикой уменьшения количества погорельцев, в разы увеличилось количество утонувших. Среди погибших и немало детей, большинство из которых сейчас отдыхает на летних каникулах.

"Так, только с начала июня на водоемах страны погибли уже 111 граждан, из которых 21 ребенок", - рассказали в ГСЧС.

Поэтому, в связи с негативной тенденцией по количеству гибели граждан на водоемах в летний период, ГСЧС усиливает профилактическую работу среди населения.

Спасатели напоминают основные правила безопасного отдыха: правильный выбор места для купания; строгое соблюдение правил безопасности во время плавания; постоянный контроль за детьми со стороны взрослых; категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

"Помните! В период летних каникул, следите за досугом детей и не позволяйте им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!", - призвали в Службе.

Теги: #статистика #гсчс #смерть
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