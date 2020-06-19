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13:19 19.06.2020

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

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НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему министру Украины Владимиру Омеляну.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, сегодня, 19 июня, экс-министр подозревается в совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн

Так, действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 ( (издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Владимире Омеляне.

Отмечается, что следствие установило: бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью государственного бюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

"К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно", - подчеркнули в НАБУ.

В результате, согласно следствию, решение бывшего министра об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн..

"Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. После Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", - подытожили в НАБУ.

В свою очередь сам Омелян на своей странице в Фейсбуке написал, что НАБУ пригласило его на допрос в пятницу.

"Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству. Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, облегчающий давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги - может быть обвиненным во вредительстве", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 февраля 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в Соломенский райсуд Киева для рассмотрения по сути передан обвинительный акт в отношении Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

Ранее 13 сентября 2018 года НАБУ уведомила Омеляна о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации).

По данным следствия, в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, Омелян приобрел в собственность активы - внедорожник BMW X5 2015 г.в. и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс., законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Кроме того, детективы заявили о внесении министром недостоверных сведений в декларации об имуществе и доходах.

В свою очередь Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко. Он также отверг коррупционные обвинения в его адрес и не выразил намерение подавать в отставку с должности министра. Кроме того, Омелян заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа.

Теги: #омелян #набу #сап #подозрение
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