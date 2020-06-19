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13:17 19.06.2020

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

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Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток

Российские наемники с начала пятницы три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 19 июня, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска осуществили три обстрела наших позиции, дважды применяя минометы. Утром возле Крымского враг по направлению от Сокольников вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, около 6:00 по защитникам н.п.Шумы противник выпустил 8 мин калибра 82 мм. После 10:15 украинские защитники н.п.Орехово зафиксировали разрывы трех вражеских мин 120-го калибра.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня среди наших защитников нет. Потери оккупантов уточняются", - добавили в ведомстве.

Теги: #рф #минобороны #оос #ордло
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