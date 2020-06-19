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12:59 19.06.2020

Главврач Александровской больницы Киева заявила о переполненности отделения реанимации

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Главврач Александровской больницы Киева заявила о переполненности отделения реанимации

 

Нагрузка на больницы, предназначенные для помощи больным коронавирусом, увеличилась, особый прирост больных медики фиксируют в реанимации, заявила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

"Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированные находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают", - отметила Антоненко в эфире "Сніданок з 1+1".

Она подчеркнула, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса у больных даже до поступления результатов тестов.

"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких ", - рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, болезнь коронавирусом сопровождается большой воспалительной реакцией.

"Дексаметазон" (лекарства – ИФ). Действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается до лечения пациентов, но он никоим образом не влияет на вирус ", - добавила Антоненко.

Она также отметила, что в последнее время в протокол лечения больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови, что провоцирует COVID-19 .

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Теги: #киев #коронавирус
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