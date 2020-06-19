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12:19 19.06.2020

Кличко: В столице обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов

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Кличко: В столице обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди педагогов

В столице обнаружили новые случаи заболевания коронавирус среди педагогов, в том числе в одной из школ COVID-19 подтвержден у завуча, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Отмечу, что появляются новые случаи заболевания коронавирусом и среди педагогов. В частности, за последнюю неделю по одному случаю обнаружили в школах №270, №212, №282 и в лицее №51. А также в школе № 235, и новый случай в школе №197. Там везде заболели учителя. В школе №308 коронавирусом заболел завуч. Там всех работников, - поскольку много было контактных, - отправили на самоизоляцию", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Мэр также отметил, что отмена обязательно внешнего независимого оценивания является взвешенным решением в нынешней эпидемиологической ситуации.

"Я благодарен, что государство прислушалась к нашей позиции. И ученикам, которые не собираются в этом году поступать в украинские вузы, разрешили не сдавать ВНО. Те же, кто будут поступать в ВУЗы, смогут пройти внешнее независимое оценивание. Это взвешенное решение в сложившейся ситуации", - отметил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве 92 зафиксировано новых случая заболевания за сутки, один человек скончался и 46 выздоровели, всего болеет 2 748 человек.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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