Кличко: в больницах Киева с коронавирусом находятся 222 пациента, 47 из них - в тяжелом состоянии

В стационарах больниц Киева с диагнозом коронавирус по состоянию на пятницу, 19 июня, находятся 222 пациента, 47 – тяжелом состоянии, заявил мэр города Виталий Кличко.

"В больницах города с диагнозом коронавирус находятся 222 пациента, в том числе 7 детей. 57 человек - с подозрением на COVID-19, в том числе и 5 детей. 47 больных - в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

Он также отметил, что воспаление легких в стационарах лечат 420 пациентов. Только за минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 62 человека.

Мэр также сообщил, что по состоянию на утро пятницы уще у 92 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 92 человека. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4 176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и четыре девочки - от 11 до 16 лет. А также 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет и двое мальчиков, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1 332 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 14, Оболонском - 13, Святошинском районе - 12 случаев и в Подольском - 11", - отметил Кличко.