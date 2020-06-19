Госпотребслужба выявила нарушения карантинных мер в двух заведениях общепита на Крещатике

В Киеве Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и муниципальная охрана проверили соблюдение карантинных мероприятий в заведениях на Крещатике, в дух из них были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Совместные группы в составе сотрудников Госпотребслужбы в Киеве совместно с КП "Муниципальная охрана" провели проверку и контроль за соблюдением карантинных мер в заведениях общественного питания на улице Крещатик. Во время рейда проверили 9 учреждений (ресторанов и кафе), нарушение карантинных мер обнаружили в двух из них. Выявленные нарушения - обслуживание клиентов внутри помещения и курение кальянов на летних площадках", - говорится в сообщении.

Так, на основании выявленных нарушений на должностных лиц двух ресторанов было составлено два протокола по ст.44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение ждет штраф от 34 до 170 тыс. грн.

Также в КГГА напомнили, что городская власть усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований.