События

11:51 19.06.2020

Во Франции умер петух, победивший в суде любителей тишины

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Во Франции в деревне Сэн-Пьер д'Олерон (департамент Шарант-Маритим) умер знаменитый петух Морис, символ деревенского уклада, который в прошлом году отстоял в суде свое право кукарекать по утрам. Об этом его хозяйка Коринн Фессо сообщила изданию Le Sud-Ouest.

Морису было шесть лет. Причиной смерти стал затяжной ринотрахеит, вспышка которого произошла в департаменте. Как отмечает издание, ему не помогли уколы и витамины, и однажды утром Коринн нашла его мертвым под насестом в окружении безутешных курочек. Это случилось в мае, но Фессо не могла найти в себе силы рассказать об этом СМИ до середины июня, отмечает France Bleu.

Фессо завела Мориса в 2017 году. Ее соседи, пенсионеры-супруги Бирон, пытались защитить себя от шума, который петух создавал сразу после восхода, в трех метрах от их окон, и дошли до суда.

5 сентября 2019 года суд Рошфора жалобу пенсионеров отклонил и разрешил петуху кукарекать сколько угодно. Истцам пришлось возместить ответчице 1000 евро судебных издержек.

Казус Мориса вдохновил Национальную ассамблею принять закон о защите деревенских шумов и запахов как части культурного органолептического наследия французской деревни. Закон был принят 30 января 2020 года единогласно. Под его защиту попали такие звуки, как кукареканье петухов, кваканье лягушек, звон церковных колоколов, каждый департамент будет составлять свой список в зависимости от местной специфики.

Корин Фессо завела нового петуха и назвала его Морисом II, он тоже хорошо поет. "Но ему никогда не стать нашим Морисом", - переживает Фессо.

Теги: #петух #франция
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