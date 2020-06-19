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11:47 19.06.2020

Трамп считает, что может проиграть на выборах в ноябре только из-за голосования по почте

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Трамп считает, что может проиграть на выборах в ноябре только из-за голосования по почте

Президент США Дональд Трамп предположил, что его вероятность проиграть президентские выборы в ноябре 2020 года будет выше, если голосование пройдет по почте.

"Голосование по почте - это единственный способ, которым я могу проиграть", - сказал Трамп в интервью The Washington Times.

"Потому что они (демократы - ИФ) жульничают, грабят и воруют. Они не посылают (бюллетени) в определенные районы, в основном в республиканские районы", - добавил он.

Президент США также заявил, что считает бывшего вице-президента Джо Байдена более слабой кандидатурой, чем была Хилари Клинтон в 2016 году.

"Он слабее, но аппарат сильнее, потому что они (демократы - ИФ) в отчаянии", - отметил Трамп.

Теги: #сша #трамп #выборы
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