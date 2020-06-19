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11:45 19.06.2020

США оставляют за собой возможность разрыва отношений с Китаем - Трамп

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США сохраняют за собой возможность разрыва отношений с Китаем, заявил американский президент Дональд Трамп, опровергнув, таким образом, слова торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Ранее на этой неделе Лайтхайзер, выступая в бюджетном комитете Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что не считает разрыв экономических отношений с Китаем оправданным решением.

Лайтхайзер, который возглавлял американскую делегацию на торговых переговорах с Китаем, выступил в защиту соглашения, подписанного в начале этого года. Он заверил законодателей, что КНР будет придерживаться своих обязательств по наращиванию импорта американских товаров и услуг в следующие два года.

Лайтхайзер отметил, что разрыв экономических связей США и Китая невозможен. "Такой вариант существовал в прошлом, однако я не думаю, что в данный момент это было бы оправданным решением", - заявил он.

Тем временем, Трамп написал в Twitter в четверг, что США все же не исключают такой возможности.

"Это не вина Лайтхайзера, - написал Трамп, комментируя заявления торгового представителя в Конгрессе. - Возможно, я сам не дал четко понять, что США, конечно же, оставляют за собой в числе различных вариантов возможность полного разрыва связей с Китаем".

Отношения США и Китая существенно ухудшились с момента подписания сторонами первой фазы торгового соглашения. В мае Трамп пригрозил разорвать все отношения с Китаем, обвинив Пекин в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить пандемию коронавируса. Тогда же Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Теги: #сша #китай
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