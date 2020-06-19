Большая реформа в Харьковской ОГА: уволены 200 человек

Глава Харьковской области Алексей Кучер начал реорганизацию областной администрации. Харьковская область стала первой в Украине, внедрившей современную европейскую практику сокращения расходов на чиновничьи аппараты во время карантина. Штат ХОГА сократили на 20% (190 человек), уволены 15 топ-чиновников. Цель - сокращение расходов на содержание аппарата, предотвращение коррупции, прозрачная работа ХОГА и ее чиновников.

Губернатор Алексей Кучер накануне подписал распоряжение о реорганизации работы ХОГА. Согласно документам, опубликованным на сайте ((https://kharkivoda.gov.ua/ru/news/103894)) областной администрации на 20% сократится штат, что позволит почти на треть уменьшить расходы на его содержание, также будет ликвидирован ряд департаментов. В частности, приказом Кучера свою работу прекратит департамент массовых коммуникаций, департамент повышения конкурентоспособности региона, юридический департамент и отдел доступа к публичной информации, которые до реорганизации имели статус юридического лица.

Вместо них будут созданы департаменты без такого статуса, что позволит контролировать процессы в структурных подразделениях.

«Согласно распоряжениям, которые я сегодня подписал, завершится сокращение численности работников ОГА – в целом она сократится на 20% (это около 190 должностей). Также прекращается деятельность 6 юридических лиц. Рабочие процессы будут оптимизированы, в том числе ликвидируем дублирование функций в структурных подразделениях», - сообщил Алексей Кучер.

Также по распоряжению главы области будет создано независимое подразделение, которое будет распределять средства между структурными подразделениям и РДА:

«Это позволит избежать значительного дисбаланса в размерах заработных плат обычных работников. Убирается ситуация, когда в одном структурном подразделении работники получают заработную плату в 20 тысяч гривен, а в другом - не более 7 тысяч гривень», - пояснил председатель ХОГА.

Кроме того, в Харьковской областной администрации появится Департамент Цифровой трансформации региона.

Согласно распоряжению Алексея Кучера, контроль за деятельностью ОДА и РДА, а также подотчетных учреждений будет осуществлять новое Управление внутреннего аудита и правовой проверки. Данное управление будет контролировать финансовую дисциплину, расходование бюджетных средств и соблюдение требований законодательства.