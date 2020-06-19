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11:42 19.06.2020

Впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевания COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%

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Впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевания COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%

Впервые со 2 мая прирост новых случаев заболевших COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил 5%, свидетельствует анализ данных Министерства здравоохранения.

Значение этого показателя на уровне ниже 5% определялось как одно из условий для первого этапа смягчения карантина.

Данные Минздрава также показывают стабильный рост среднего количества заболевших за 14 дней – по состоянию на 18 июня оно составляет 644 случая. Тенденция роста этого показателя отмечается с конца мая.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что рост количества выявленных случаев заболевания COVID-19 вызван не увеличением количества тестирований, а с несоблюдением условий послабления карантина.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу заявил, что Минздрав будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах, в частности, ограничение работы тех или иных заведений. Также Минздрав будет инициировать максимально жесткий контроль соблюдения условий карантина, в том числе в транспорте и супермаркетах.

По информации Минздрава, за прошедшие сутки в Украине заболел 921 человек, в том числе 64 ребенка и 161 медработник. За минувшие сутки было госпитализировано 182 человека, зафиксировано 19 летальных случаев; проведено 19365 тыс. тестов, в том числе 11465 ПЦР и 7900 – ИФА-тестов.

Теги: #коронавирус #украина
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