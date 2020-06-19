Во Львове зафиксировано 142 новых случая заболевания коронавирусом

142 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 643 ПЦР-теста, из них 142 – позитивные", – указано в сообщении.

В горсовете уточнили, что из 643 тестов 543 – новые, то есть взятые за последние двое суток и среди них 102 позитивных результата.

В общей сложности во Львовской области COVID-19 диагностировали у 3540 людей, 112 больных умерли, 663 пациента выздоровели.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 19 июня, новый антирекорд случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: выявлен 921 новый случай инфицирования, 19 человека из числа ранее заболевших умерли, 586 выздоровели.