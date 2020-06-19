Суд арестовал подозреваемого в деле Гандзюк Мангера без права на залог до 28 июля

Печерский суд взял под стражу без права на залог до 28 июля председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, передает издание "Громадське".

По информации издания, прокуроры по делу Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский заявляли, что после открытия Мангер оказывал давление на свидетелей по делу. В частности, рассказывают прокуроры, он делал это не лично, а через других лиц. Речь идет об угрозах во время звонков, в бумажных письмах и во время встреч.

Сам Мангер назвал это ложью, а подозрение против себя - сфальсифицированным.

В свою очередь, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко подтвердил арест главы Херсонского облсовета. По его информации, защита намерена подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Те, кто считают, что мы тянули время - нет. Мы получали прямые доказательства того, что прокуратура заставляла Павловского и Пилипенко дать показания о том, что им угрожал Мангер. Мы предоставили. Но суд их просто не принял", - написал Ильченко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева отказал защите подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в отводе судьи, который избирает меру пресечения.

Ранее защита Мангера просила об отводе судьи. В заседании по сути был перерыв до решения вопроса об отводе.

Офис генпрокурора сообщил, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева..

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.