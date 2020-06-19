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06:50 19.06.2020

В Китае за сутки выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом: 32 активных и пять бессимптомных

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В Китае за сутки выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом: 32 активных и пять бессимптомных

За истекшие стуки в Китае выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, из них 32 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев четыре "импортированы", 28 зафиксированы внутри страны: 25 - в Пекине, два - в провинции Хэбэй и один - в провинции Ляонин.

За предыдущие сутки были выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом: 28 активных (21 - в Пекине) и восемь бессимптомных.

Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 325 активных случая заражения, из них 1 тыс. 864 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлено пять новых случаев заболевания, четыре - в Гонконге, один - на Тайване. С начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 615 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 124 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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