Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

Двух военных должностных лиц Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и директора предприятия-подрядчика подозревают в присвоении более 11 млн грн бюджетных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"…Сообщено о подозрении двум военным должностным лицам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и директору предприятия-подрядчика в служебном подлоге и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что действуя в составе организованной преступной группы, должностные лица Управления, которое выступало заказчиком строительных работ, и представители частного предприятия-подрядчика организовали незаконную схему по присвоению бюджетных средств, которые выделялись на проведение подрядных строительных работ.

"Так, должностные лица Минобороны подписывали акты выполненных работ и перечисляли бюджетные средства на подконтрольную коммерческую структуру за фактически невыполненные работы по строительству казарм улучшенной планировки в военном городке пгт Черноморское", - сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.