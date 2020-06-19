События

06:48 19.06.2020

Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

1 мин читать
Чиновников Минобороны подозревают в присвоении 11 млн на строительстве казарм

Двух военных должностных лиц Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и директора предприятия-подрядчика подозревают в присвоении более 11 млн грн бюджетных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"…Сообщено о подозрении двум военным должностным лицам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и директору предприятия-подрядчика в служебном подлоге и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что действуя в составе организованной преступной группы, должностные лица Управления, которое выступало заказчиком строительных работ, и представители частного предприятия-подрядчика организовали незаконную схему по присвоению бюджетных средств, которые выделялись на проведение подрядных строительных работ.

"Так, должностные лица Минобороны подписывали акты выполненных работ и перечисляли бюджетные средства на подконтрольную коммерческую структуру за фактически невыполненные работы по строительству казарм улучшенной планировки в военном городке пгт Черноморское", - сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Теги: #минобороны #средства #украина #чиновники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:40 19.06.2020
Киев планирует выделить 44 млн грн на изготовление ученических э-билеов

Киев планирует выделить 44 млн грн на изготовление ученических э-билеов

04:39 19.06.2020
Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно, несмотря на продолжающийся карантин - опрос

Около 60% украинцев выходили из дома ежедневно, несмотря на продолжающийся карантин - опрос

03:35 19.06.2020
ВАКС выбрал залог депутату Одесского горсовета в размере 10,5 млн грн

ВАКС выбрал залог депутату Одесского горсовета в размере 10,5 млн грн

02:19 19.06.2020
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в российской армии

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении военному комиссару за принуждение крымчан служить в российской армии

23:54 18.06.2020
Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус

Ляшко: Выплаты медикам по пакету COVID-19 будут продолжаться до тех пор, пока есть коронавирус

23:32 18.06.2020
Медработникам второй и третьей ланки с 1 сентября повысят зарплату

Медработникам второй и третьей ланки с 1 сентября повысят зарплату

22:47 18.06.2020
В Харькове срочно необходимо открывать еще одну больницу на прием пациентов с СOVID-19, областная "инфекционка" переполнена

В Харькове срочно необходимо открывать еще одну больницу на прием пациентов с СOVID-19, областная "инфекционка" переполнена

22:41 18.06.2020
На Буковине 67 новых случая коронавируса, общее число достигло свыше 4 тыс.

На Буковине 67 новых случая коронавируса, общее число достигло свыше 4 тыс.

22:27 18.06.2020
На Закарпатье усиливают карантин из-за антирекордных вспышек коронавируса

На Закарпатье усиливают карантин из-за антирекордных вспышек коронавируса

22:15 18.06.2020
Януковича снова повторно вызывают на допрос в ГБР

Януковича снова повторно вызывают на допрос в ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 9 регионах количество больных сократилось

В Киеве COVID-19 диагностировали у 58 человек, среди них пятеро - дети

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае за сутки выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом: 32 активных и пять бессимптомных

Facebook удалил почти 90 сообщений в аккаунтах Трампа, его предвыборной кампании и Пенса, которые сочли разжигающими ненависть

США ввели санкции против компаний и физлиц, помогавших Венесуэле торговать нефтью в обход ограничительных мер

С 1 июля украинцы смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус

Умер начальник львовского военно-медицинского госпиталя

НАТО готовится к повторной волне пандемии коронавируса - Столтенберг

Кабмин обязал главу "Укравтодора" подписать мировое соглашение с испанской Elsamex

В Нью-Йорке на следующей неделе откроют парикмахерские, офисы и магазины

Чиновника МВД будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки $20тыс. за "решение вопроса" с прокурором

Шведский суд освободил от ареста $90 млн из активов Нацбанка Казахстана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА