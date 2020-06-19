Киев планирует выделить 44 млн грн на изготовление ученических э-билеов

Депутаты Киевского горсовета на заседании бюджетной комиссии внесли изменения в комплексную целевую программу "Электронная столица" на 2019-2022 годы, подразумевающие выделение 44 млн грн на создание ученических электронных билетов для столичных учащихся, сообщила пресс-служба Киевсовета.

"В целом финансирование программы в части изготовления электронных билетов для учащихся учреждений общего среднего образования и лицеистов военных лицеев Киева составляет 44 млн грн. Из них 28 млн мы переносим с прошлого года. Кроме того, на этот год дополнительно выделяем 80 млн. Такую же сумму закладываем на следующий 2021г. Так мы сможем обеспечить более 300 тыс. учеников электронными билетами для проезда в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году для изготовления ученических электронных проездных документов город предусмотрел 31,5 млн грн. В результате было сделано более 28 тыс. карточек на общую сумму 3,5 млн. Остальные средства - почти 28 млн грн освоят в 2020г.

В Киевсовете заявляют, что полноценно система е-билета заработает в столице с 1 июля.