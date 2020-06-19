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02:37 19.06.2020

Facebook удалил почти 90 сообщений в аккаунтах Трампа, его предвыборной кампании и Пенса, которые сочли разжигающими ненависть

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Facebook удалил почти 90 сообщений в аккаунтах Трампа, его предвыборной кампании и Пенса, которые сочли разжигающими ненависть

 Facebook удалил в четверг серию рекламных публикаций, размещенных в аккаунтах президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News.

Также подобные публикации удалены из аккаунта его предвыборной кампании и аккаунта вице-президента США Майка Пенса.

В общей сложности удалено 88 сообщений. Согласно заявлению Facebook, эта реклама "нарушала политику (компании - ИФ) по борьбе с организованным разжиганием ненависти".

Отмечается, что сообщения содержали символ в виде перевернутого красного треугольника, который нацисты во время Второй мировой войны использовали для обозначения политзаключенных в концентрационных лагерях.

Теги: #сша #трамп #facebook #удаление
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