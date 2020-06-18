На Буковине 67 новых случая коронавируса, общее число достигло свыше 4 тыс.

В Черновицкой области зафиксировано 67 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 4211 человек, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 18 июня, официально подтверждено еще 67 случаев заражения коронавируса. общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4211 человек", - написал он на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 591 образцов.

Также он добавил, что 55 буковинцев по состоянию на четверг выздоровели от Covid-19, получив отрицательный результат тестов.