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22:27 18.06.2020

На Закарпатье усиливают карантин из-за антирекордных вспышек коронавируса

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На Закарпатье усиливают карантин из-за антирекордных вспышек коронавируса

 В Закарпатской области усилят карантин из-за роста числа инфицированных Covid-19. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Закарпатской областная государственная администрация (ОГА).

В частности, запрещается организация и проведение свадеб с участием более 10 человек, проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек, проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронению умерших с участием более 10 человек в помещениях и на 20 человек на открытом воздухе, работа спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек, работа учреждений дошкольного образования, работа бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений, работа ресторанов, кафе, других заведений питания в закрытых помещениях, межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Кроме того, возобновлена работа КПВВ на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

В Закарпатской области обнаружили 74 новых случая заражения за минувшие сутки, 5 человек скончались и 27 выздоровели, сейчас болеет 1 059 человек (на 42 больше за сутки).

 

Теги: #карантин #закарпатье #украина #коронавирус
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