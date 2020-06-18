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22:15 18.06.2020

Януковича снова повторно вызывают на допрос в ГБР

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Януковича снова повторно вызывают на допрос в ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) снова повторно 23 июня вызывает на допрос четвертого президента Украины Виктора Януковича для проведения следственных и процессуальных действий, сообщила пресс-служба ГБР.

"В связи с неявкой 30.04.2020 года и 13.05.2020 года, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., на 11:00 23 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Соответствующая повестка о вызове для проведения следственных действий размещена в четверг на сайте ГБР.

Отмечается, что экс-президент вызывается к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046, по адресу: г.Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет №513.

Ранее Януковича вызывали на допрос 30 апреля и 4 мая 2020 года.

Теги: #гбр #украина #повестка #янукович
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