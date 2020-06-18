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22:02 18.06.2020

С 1 июля украинцы смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус

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С 1 июля украинцы смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования на коронавирус

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что украинские туристы с 1 июля 2020 года смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования на наличие Covid-19, соблюдая только необходимые требования безопасности, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Чрезвычайный и полномочный посол Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов начиная с 1 июля этого года без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками", - говорится в сообщении.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

Теги: #турция #украина #перелеты #путешествия
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