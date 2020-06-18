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21:45 18.06.2020

Умер начальник львовского военно-медицинского госпиталя

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Умер начальник львовского военно-медицинского госпиталя

В четверг, 18 июня, умер начальник военно-медицинского клинического центра западного региона полковник медицинской службы Иван Гайда, сообщает пресс-служба Командование медицинских сил вооруженных вил Украины.

"Сегодня ушел из жизни наш коллега, начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Гайда Иван Михайлович, профессиональный врач, мудрый и порядочный офицер", - говорится в сообщении.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Гайда умер от осложений, связанных с коронавирусной болезнью Covid-19.

"Как только стало известно, что от осложнений через Covid-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", - написал Садовый на своей странице в Фейсбуке.

Теги: #начальник #госпиталь #украина #смерть
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