Шведский суд освободил от ареста $90 млн из активов Нацбанка Казахстана

Апелляционный суд Свеаланда отменил решения об аресте и продаже в отношении активов Национального банка Казахстана на сумму $90 млн в рамках судебных процессов с молдавским бизнесменом Анатолием Стати, его сыном Габриэлем, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd, сообщила пресс-служба министерства юстиции республики.

"Постановление шведского апелляционного суда от 17 июня 2020 года отменяет различные решения, вынесенные шведским исполнительным органом и шведским судом первой инстанции в 2017-2019 годах, в результате которых Стати добились ареста, а затем и продажи активов в Швеции, находящихся в доверительном управлении Bank of New York Mellon. В результате активы на сумму около $90 млн будут освобождены", - говорится в сообщении.

Согласно информации Минюста, в своем решении 17 июня апелляционный суд принял аргументы о том, что имущество центрального банка обладает иммунитетом от принудительных мер в соответствии с обычным международным правом.

Шведский суд обязал Стати возместить оппонентам судебные издержки в полном объеме - $4,3 млн.

Конфликт между семьей Стати и Казахстаном возник из-за строительства Боранколького газоперерабатывающего завода, которое началось в 2005 году. Стоимость проекта оценивалась в $176,5 млн. Инвестором проекта выступала компания Tristan Oil, принадлежавшая Анатолию Стати. Спустя несколько лет строительство было приостановлено.

В 2010 году Стати подали иски в арбитраж Швеции против Казахстана на общую сумму $4 млрд, но присуждено им было около $500 млн, из которых $199 млн - средства, предположительно связанные с затратами на строительство Боранкольского ГПЗ. Впоследствии Стати начали кампанию по принудительному исполнению решения арбитража Швеции в семи странах, добившись "заморозки" активов Нацбанка Казахстана и Нацфонда страны на сумму более $22 млрд.

Позже, благодаря документам, полученным в США через отдельную судебную процедуру, у Казахстана появились доказательства того, что претензии Стати основывались на мошенничестве. После этого бельгийский суд снял арест с активов Нацфонда на сумму около $21,5 млрд и постановил, что снять арест с оставшихся $530 млн возможно в английских судах. В апреле Высокий суд Англии вынес решение в пользу Казахстана в деле против Стати о заморозке активов Нацфонда республики на $530 млн.