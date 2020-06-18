Чиновника МВД будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки $20тыс. за "решение вопроса" с прокурором

Направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из территориальных сервисных центров Регионального сервисного центра МВД в Черниговской области, который обвиняется в подстрекательстве на предоставление неправомерной выгоды прокурору, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Он обвиняется в подстрекательстве к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение им в интересах того, кто предоставляет такую выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения и завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием ( мошенничество) (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в обнародованном в четверг вечером сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве.

"Следствием установлено, что чиновник сервисного центра МВД склонил гражданина, в отношении которого в суде рассматривался обвинительный акт по факту получения неправомерной выгоды, к предоставлению якобы для старшего группы прокуроров в указанном уголовном производстве неправомерной выгоды в сумме $20тыс.. За деньги он обещал якобы решить вопрос об изменении обвинения в мошенничестве и высказывании позиции прокурором о назначении наказания, не связанного с лишением свободы", - рассказали в ГБР.

В дальнейшем чиновник завладел средствами гражданина в сумме 32 тыс. грн и $2тыс. и имел возможность использовать их по своему усмотрению.

"В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой", - отметили в Бюро.