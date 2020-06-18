Во Львовской области коронавирусом заболели 609 медиков, 5 умерли

609 медицинских работников во Львовской области заболели коронавирусом, сообщил сегодня на сессии Львовского областного совета директор департамента здравоохранения Львовской ОГА.

"609 медицинских работников во Львовской области заболели коронавирусом. 281 из них уже выздоровел, 5 скончались", – сказал Чемерис.

По данным директора департамента здравоохранения, наибольшее число инфицированных медиков зафиксировали во львовской клинической больнице скорой помощи – 122 человека и во Львовской областной клинической больнице – 66. В Центре экстренной медпомощи коронавирусом заболели 55 сотрудников.

Как сообщалось, в общей сложности COVID-19 во Львовской области заболели 3398 человек, из них 107 – скончались.