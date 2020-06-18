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19:11 18.06.2020

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

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Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе, сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

В четверг в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончании видео-конференции лидеров Восточного партнерства, он отметил, что нынешняя встреча состоялась в видео-формате по причине пандемии коронавируса. В этой связи он сообщил, что полноценный саммит состоится в марте следующего года в Брюсселе.

"Мы обсудили подготовку физического саммита, который мы организуем в Брюсселе в марте 2021. Мы определили 5 приоритетов, пять важных предметов, над которыми мы будем работать вместе для того, чтобы подготовиться и принять в следующем году совместную декларацию", - сообщил Мишель.

Теги: #ес #партнерство
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