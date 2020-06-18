События

19:07 18.06.2020

Количество ДТП в Украине за 5 мес. снизилось на 3,7%

1 мин читать
Количество ДТП в Украине за 5 мес. снизилось на 3,7%

Национальная полиция Украины в январе-мае 2020 года зарегистрировала 58 тыс. ДТП, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщается на официальной странице Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, в зарегистрированных ДТП травмировано было более 8,8 тыс. чел., что на 4,2% больше, чем в январе-мае 2019 года, число погибших составляет 1,2 чел. (+ 14,3%), травмированных - почти 11 тыс. (+ 4,3%).

Как сообщалось, с 1 июня 2020 года в Киеве и Киевской области 50 камер автоматической фиксации фиксируют нарушения скоростного режима на дорогах. Они б ориентированы на выявление нарушителей скоростного режима, которые будут привлекаться к ответственности.

 

Теги: #статистика #дтп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:35 17.06.2020
Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

13:57 15.06.2020
Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине вышли на новые рекорды

10:33 15.06.2020
24 человека утонули в Украине за выходные

24 человека утонули в Украине за выходные

09:10 15.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

Число инфицированных COVID-19 в США достигло почти 2,1 млн

09:07 15.06.2020
В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 171 выздоровел, 12 ранее заболевших умерли

11:41 14.06.2020
За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались – оперштаб

За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались – оперштаб

10:17 14.06.2020
Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло почти во всех областях Украины и в Киеве

09:34 14.06.2020
За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

За сутки во Львовской области коронавирус Covid-19 диагностирован у 139 человек

09:33 14.06.2020
В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса

17:35 13.06.2020
Семья погибшего в ДТП, спровоцированным Ефремовым, не приняла извинения актёра - адвокат

Семья погибшего в ДТП, спровоцированным Ефремовым, не приняла извинения актёра - адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 9 регионах количество больных сократилось

В Киеве COVID-19 диагностировали у 58 человек, среди них пятеро - дети

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО готовится к повторной волне пандемии коронавируса - Столтенберг

Кабмин обязал главу "Укравтодора" подписать мировое соглашение с испанской Elsamex

В Нью-Йорке на следующей неделе откроют парикмахерские, офисы и магазины

Чиновника МВД будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки $20тыс. за "решение вопроса" с прокурором

Шведский суд освободил от ареста $90 млн из активов Нацбанка Казахстана

Во Львовской области коронавирусом заболели 609 медиков, 5 умерли

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

"Нафтогаз" продолжает оценивать возможности новых исков к "Газпрому", учитывает дороговизну таких процессов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА