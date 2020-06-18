События

19:02 18.06.2020

SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

1 мин читать
SkyUр закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля включительно

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 года включительно, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиаперевозчика в четверг.

"На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", - рассказали в SkyUp, уточнив, что информация может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена даты билета независимо от правил тарифа, возвращение средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

В авиакомпании отмечают, что информируют пассажиров об отмененных рейсах путем смс и e-mail- сообщений.

Теги: #рейсы #skyup
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:09 17.06.2020
SkyUp обновляет расписание рейсов, ориентируясь на договоренности между странами

SkyUp обновляет расписание рейсов, ориентируясь на договоренности между странами

00:44 17.06.2020
"Белавиа" возобновляет прямые авиарейсы Харьков-Минск с 19 июня

"Белавиа" возобновляет прямые авиарейсы Харьков-Минск с 19 июня

23:56 16.06.2020
В связи с новой вспышкой коронавируса в Пекине столичные аэропорты в КНР отменили более 1,2 тыс. авиарейсов

В связи с новой вспышкой коронавируса в Пекине столичные аэропорты в КНР отменили более 1,2 тыс. авиарейсов

23:20 03.06.2020
Ryanair планирует с 6 июля возобновить рейсы из Украины в Италию

Ryanair планирует с 6 июля возобновить рейсы из Украины в Италию

10:38 29.05.2020
SkyUp считает крайне необходимой отмену НДС на внутренние рейсы для сохранения доступных цен на билеты

SkyUp считает крайне необходимой отмену НДС на внутренние рейсы для сохранения доступных цен на билеты

10:58 25.05.2020
Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из/в Украины до 15 июня, пассажиры могут вернуть 100% стоимости купленных билетов

Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из/в Украины до 15 июня, пассажиры могут вернуть 100% стоимости купленных билетов

02:45 24.05.2020
"Мотор Сич" не будет совершать  все внутренние  рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня, предлагает вернуть полную стоимость билета или перенести вылет

"Мотор Сич" не будет совершать  все внутренние  рейсы до 31 мая, и международные до 14 июня, предлагает вернуть полную стоимость билета или перенести вылет

17:01 15.05.2020
SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

15:06 12.05.2020
Авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины в конце мая – начала июня

Авиакомпании Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить рейсы из Украины в конце мая – начала июня

12:14 04.05.2020
Wizz Air готова сосредоточиться на расширении в Украине, выполнять внутренние рейсы пока не собирается

Wizz Air готова сосредоточиться на расширении в Украине, выполнять внутренние рейсы пока не собирается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 9 регионах количество больных сократилось

В Киеве COVID-19 диагностировали у 58 человек, среди них пятеро - дети

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО готовится к повторной волне пандемии коронавируса - Столтенберг

Кабмин обязал главу "Укравтодора" подписать мировое соглашение с испанской Elsamex

В Нью-Йорке на следующей неделе откроют парикмахерские, офисы и магазины

Чиновника МВД будут судить за мошенничество и подстрекательство к даче взятки $20тыс. за "решение вопроса" с прокурором

Шведский суд освободил от ареста $90 млн из активов Нацбанка Казахстана

Во Львовской области коронавирусом заболели 609 медиков, 5 умерли

Саммит Восточного партнерства состоится в марте 2021 года в Брюсселе – президент Европейского Совета Мишель

Количество ДТП в Украине за 5 мес. снизилось на 3,7%

Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

"Нафтогаз" продолжает оценивать возможности новых исков к "Газпрому", учитывает дороговизну таких процессов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА