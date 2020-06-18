События

15:47 18.06.2020

Боррель обвинил Россию и Китай в дезинформационных кампаниях против ЕС в контексте пандемии

2 мин читать
Боррель обвинил Россию и Китай в дезинформационных кампаниях против ЕС в контексте пандемии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в очередной раз обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации против Евросоюза и его сторонников в обстановке пандемии COVID-19.

"Дезинформация от российских субъектов распространяла теории заговора и организованные кампании против Европейского союза и его государств-членов и соседей, используя утверждения об отсутствии солидарности и о внутреннем кризисе в Европейском союзе и сея сомнения", - сказал глава дипломатии ЕС в четверг, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

По его словам, "Китай также участвовал в этом".

"Российские источники (дезинформации - ИФ) - это не новость, но Китай был намного активнее. Китайские источники продвигают его имидж, представляя свою систему как лучшую, наилучшим образом оснащенную для борьбы с пандемией и хуля демократические страны за то, как они борются с этим вирусом", - сообщил Боррель.

Он допускает, что пропаганда через самовосхваление - это то, что делают многие. Однако, считает глава европейской дипломатии, есть предел: "Одно дело объяснять, что вы считаете себя лучшим, а другое - переложить на других ответственность за обращение с вирусом".

По его словам, "дезинформация не знает границ, демократии и Запад как таковой стали объектами дезинформации".

"В то же время существует явный риск того, что правительства используют "инфодемию" в качестве оправдания ограничения основных прав и свободы выражения мнений", - отметил Боррель.

Он заявил, что "Европейский союз должен выступить против этого".

Теги: #рф #ес #боррель #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 18.06.2020
Санкции против РФ помогают охранять и защищать жизни некоторых из наиболее уязвимых людей и противостоять нарушениям прав человека - Макеев

Санкции против РФ помогают охранять и защищать жизни некоторых из наиболее уязвимых людей и противостоять нарушениям прав человека - Макеев

15:11 18.06.2020
Супруга Зеленского продолжает лечение в стационаре больницы Киева – Офис президента

Супруга Зеленского продолжает лечение в стационаре больницы Киева – Офис президента

14:00 18.06.2020
Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить "крымские санкции"

Совет ЕС утвердил решение еще на год продлить "крымские санкции"

13:46 18.06.2020
В Киеве 7 пунктов проведения пробного ВНО оказались не готовыми для приема участников

В Киеве 7 пунктов проведения пробного ВНО оказались не готовыми для приема участников

12:38 18.06.2020
На границе Украины с Россией и Беларусью откроются ряд пунктов пропуска - Госпогранслужба

На границе Украины с Россией и Беларусью откроются ряд пунктов пропуска - Госпогранслужба

12:25 18.06.2020
Тимошенко предложила воспользоваться экономическим ослаблением России на фоне пандемии Covid-19 для установления мира в Украине

Тимошенко предложила воспользоваться экономическим ослаблением России на фоне пандемии Covid-19 для установления мира в Украине

12:08 18.06.2020
Количество госпитализаций в Украине пациентов с COVID-19 значительно растет - Ляшко

Количество госпитализаций в Украине пациентов с COVID-19 значительно растет - Ляшко

11:56 18.06.2020
Страны ЕС могут преодолеть пандемию только сообща – Меркель

Страны ЕС могут преодолеть пандемию только сообща – Меркель

11:45 18.06.2020
Ляшко: Без соблюдения ограничительных мер несколько областей с 22 июня могут войти в жесткий карантин

Ляшко: Без соблюдения ограничительных мер несколько областей с 22 июня могут войти в жесткий карантин

10:45 18.06.2020
Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Назарбаев заразился коронавирусом, работает дистанционно - пресс-служба

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 9 регионах количество больных сократилось

В Киеве COVID-19 диагностировали у 58 человек, среди них пятеро - дети

В Украине 829 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 504 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

МККК направил в ОРДЛО более 45 тонн гуманитарного груза – Госпогранслужба Украины

В Чернигове автомобиль Рабиновича забросали яйцами, в результате столкновений полиция задержала более 10 человек

Рада освободила выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Бренд Uncle Ben's изменит логотип с афроамериканцем на фоне протестов против расизма

Авиакомпания Qantas отменила все международные рейсы из Австралии до конца октября

Американского актера из сериала "Шоу 70-х" обвинили в трех изнасилованиях

В Украине сохранится жаркая погода с кратковременными дождями

Одобрение Госдепом возможной закупки Украиной до 16 катеров Mk VI демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США - Кулеба (обновленная)

Меркель считает пандемию коронавируса крупнейшим вызовом в истории ЕС

Трамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА