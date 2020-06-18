Боррель обвинил Россию и Китай в дезинформационных кампаниях против ЕС в контексте пандемии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в очередной раз обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации против Евросоюза и его сторонников в обстановке пандемии COVID-19.

"Дезинформация от российских субъектов распространяла теории заговора и организованные кампании против Европейского союза и его государств-членов и соседей, используя утверждения об отсутствии солидарности и о внутреннем кризисе в Европейском союзе и сея сомнения", - сказал глава дипломатии ЕС в четверг, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

По его словам, "Китай также участвовал в этом".

"Российские источники (дезинформации - ИФ) - это не новость, но Китай был намного активнее. Китайские источники продвигают его имидж, представляя свою систему как лучшую, наилучшим образом оснащенную для борьбы с пандемией и хуля демократические страны за то, как они борются с этим вирусом", - сообщил Боррель.

Он допускает, что пропаганда через самовосхваление - это то, что делают многие. Однако, считает глава европейской дипломатии, есть предел: "Одно дело объяснять, что вы считаете себя лучшим, а другое - переложить на других ответственность за обращение с вирусом".

По его словам, "дезинформация не знает границ, демократии и Запад как таковой стали объектами дезинформации".

"В то же время существует явный риск того, что правительства используют "инфодемию" в качестве оправдания ограничения основных прав и свободы выражения мнений", - отметил Боррель.

Он заявил, что "Европейский союз должен выступить против этого".