МККК направил в ОРДЛО более 45 тонн гуманитарного груза – Госпогранслужба Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию более 45 тонн продуктовых наборов и стройматериалов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня три грузовика с помощью последовало за КПВВ "Новотроицкое" в Донецк. Всего более 45 тонн продуктовых наборов и стройматериалов получат жители временно оккупированных территорий Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пограничники во время карантина продолжают обеспечивать оформление гуманитарных грузов на выезд в ОРДЛО.