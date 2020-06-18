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15:47 18.06.2020

МККК направил в ОРДЛО более 45 тонн гуманитарного груза – Госпогранслужба Украины

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МККК направил в ОРДЛО более 45 тонн гуманитарного груза – Госпогранслужба Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированную территорию более 45 тонн продуктовых наборов и стройматериалов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня три грузовика с помощью последовало за КПВВ "Новотроицкое" в Донецк. Всего более 45 тонн продуктовых наборов и стройматериалов получат жители временно оккупированных территорий Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пограничники во время карантина продолжают обеспечивать оформление гуманитарных грузов на выезд в ОРДЛО.

Теги: #мккк #ордло #гумпомощь
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