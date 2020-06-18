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12:38 18.06.2020

На границе Украины с Россией и Беларусью откроются ряд пунктов пропуска - Госпогранслужба

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На границе Украины с Россией и Беларусью откроются ряд пунктов пропуска - Госпогранслужба

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении пешеходного и автомобильного сообщения в двух пунктах пропуска на границе с Беларусью и возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью, сообщил заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы генерал-майор Юрий Лысюк.

"По инициативе Госпогранслужбы мы подготовили проект соответствующего распоряжения правительства, направили в Министерство внутренних дел для подачи на заседание правительства, и вчера оно было рассмотрено. Принято решение относительно открытия еще дополнительных двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Это пункт пропуска "Вильча" в Киевской области и пункт пропуска "Дольск" на Волыни. Кроме того, в этом распоряжении мы открыли еще пешеходное движение на границе с Россией и Беларусью. Он будет введен в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка", "Бачевск", "Юнаковка", "Сеньковка", "Новые Яриловичи", "Выступовичи", "Доманово" и "Славутич", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в четверг.

В то же время Лысюк предупредил, что решение вступит в силу с момента опубликования на официальном сайте Кабинета Министров Украины, и в тот же день пешеходное движение сможет быть открыто на этих направлениях.

"Мы в принципе готовы, ждем опубликования данного акта правительства и с этого времени сможем осуществлять пешеходное оформление в определенных пунктах пропуска", - пояснил он.

Лысюк добавил, что по состоянию на 18 июня полноценно функционируют пункты пропуска с ЕС и Молдовой, согласно распоряжению правительства Украины.

"У нас де-факто все пункты пропуска открыты, но не все функционируют из-за того, что решением правительств смежных стран в связи с карантинными мероприятиями пункты пропуска закрыты", - подчеркнул он.

Теги: #рф #беларусь #госпогранслужба #украина #граница
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