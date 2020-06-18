События

11:56 18.06.2020

В Украине сохранится жаркая погода с кратковременными дождями

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В Украине сохранится жаркая погода с кратковременными дождями

В ближайшие сутки в Украине установится жаркая погода, лишь на западе – более прохладно, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 19 июня, ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), грозы. В Карпатах днем значительные дожди. В юго-восточной части без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с; днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, днем 26-31° выше нуля. В западных областях ночью ожидается 11-16°, днем 21-26° тепла.

В Киеве ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 19 июня была зафиксирована в 1918 году и составила 34,4°, самая низкая ночью – 5,9° в 1900 году.

В субботу, 20 июня, ночью ожидаются небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. В Карпатах значительные дожди. В восточной части без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный 5-10 м/с, днем, кроме восточной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура на западе ночью 12-17°, днем 20-25° выше нуля. На остальной территории ночью 15-20°, днем 25-30°, в восточной части до 33° градусов тепля.

В Киеве ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29° выше нуля.

18 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре, в пределах Киева, 23°.

Теги: #погода #прогноз
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