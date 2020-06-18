Американского актера из сериала "Шоу 70-х" обвинили в трех изнасилованиях

Американскому актеру Дэнни Мастерсону официально предъявлены обвинения в изнасилованиях, сообщает "Би-би-си". Наибольшую известность ему принес комедийный сериал "Шоу 70-х", в котором карьеру начали, в частности, Эштон Катчер и Мила Кунис.

По версии следствия, преступления были совершены в период с 2001 по 2003 гг. Еще по двум предполагаемым изнасилованиям обвинения не предъявлены, так как не было собрано достаточно улик и по ним истекает срок давности. Если актера признают виновным, ему грозит до 45 лет тюрьмы.

Сам 44-летний Мастерсон отвергает все обвинения. По его словам, причиной уголовного преследования стало то, что он состоит в Церкви сайентологии. В прошлом году четыре женщины подали иск против Мастерсона и Церкви сайентологии, заявив, что подвергаются преследованию и давлению из-за обвинений в изнасилованиях.

В 2017 году Netflix расторг контракт с Дэнни, который исполнял одну из главных ролей в оригинальном сериале канала "Ранчо". Он играл в сериале вместе с бывшим коллегой по "Шоу 70-х" Катчером.