Ляшко: Без соблюдения ограничительных мер несколько областей с 22 июня могут войти в жесткий карантин

Украина движется по сценарию умеренной сезонности коронавируса, но без соблюдения карантинных мер может с 22 июня закрыть на жесткий карантин несколько областей, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"Если мы будем продолжать придерживаться правил адаптивного карантина, у нас есть четыре варианта развития событий: "черный", "желтый", "желто-зеленый" и "зеленый". Если сезонность отсутствует, мы можем выйти на 7 тыс. смертей ("черный"); если сезонность 100%, то есть летом не должны регистрироваться новые случаи, то должно быть не более 1 тыс. умерших, но у нас, к сожалению, уже 966 случаев смертей ("зеленый"). То есть мы можем рассчитывать только на умеренную сезонность (4 тыс.) или между умеренной и нулевой (2,5 тыс.), - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в четверг

При этом главсанврач уточнил, что Украина сейчас движется по "желтому" сценарию – умеренная сезонность. "Однако это не является доскональным фактом, и данный показатель может колебаться. Но если все будут придерживаться карантинных мер, у нас есть шанс перейти в "желто-зеленую" линию (2,5 тыс. летальных случаев до конца года)", - пояснил он.

Вместе с тем Ляшко подчеркнул, что без соблюдения карантинных ограничений Украине придется ввести в жесткий режим несколько областей, и произойти это может уже в этом месяце.

"Если мы будем двигаться без сезонности, то в некоторых областях жесткий карантин может возобновиться уже с 22 июня. Если будем двигаться по "желто-зеленому" сценарию, можем три-четыре месяца пройти без карантина. Но если не придерживаться ограничений, то мы можем уже некоторые области запускать в жесткий карантин", - сказал замминистра.

По словам Ляшко, если бы Украина в марте не внедрила карантин, до конца года эпидемия в Украине развивалась бы по "черному" сценарию - 145 тыс. умерших. "Внедрение карантина у нас было оправданным", – подчеркнул он.

Главсанврач также подчеркнул, что в Украине наблюдается значительный рост заболеваний после послабления карантина.

"Увеличение количества тестирований увеличивает количество новых случаев, но не только от тестирований все зависит. Есть несколько трендов к росту, которые начинаются с послабления карантина на территории Украины. Инкубационный период 14 дней, но наибольшее количество случаев регистрируется на 5-7 день, мы четко видим, что после того, как Украина начала послаблять карантин и перешла к стратегии сдерживания у нас начался рост количества случаев", - сказал он.

"Согласно исследованию ВОЗ, во всех странах в среднем выявляется 30% случаев коронавирусной болезни, остальные проходят бессимптомно. Поэтому мы с Киевской школой экономики проанализировали ситуацию в Украине и сделали модель, согласно которой в мае мы выявляли более 40% случаев от модельного количества. В среднем в Украине, возможно, болеет 132 тыс. человек, но это модельная ситуация, а не подтвержденные данные", - добавил Ляшко.

Он отметил, что, согласно постановлению правительства, региональные комиссии ТЭБ и ЧС теперь могут усиливать карантин в конкретном населенном пункте, не распространяя его на всю область.

"В новом постановлении правительства четко прописано, что карантин распространяется в целом на территории Украины до 31 июля и имеет такие ограничения: масочный режим в общественных зданиях и общественном транспорте, запрет деятельности детских учреждений отдыха, ограниченное количество людей в общепитах, магазинах из расчета один человек на 10 кв. м., массовые мероприятия – не более одного человека на 5 кв. м, запрет на перевозку пассажиров более чем определенных мест", - сказал он.

"Индикаторы для усиления карантинных ограничений – загруженность коек, количество тестирований (ПЦР и ИФА) 24 на 100 тыс. населения, третий коэффициент заменяет индикатор инцидентности - составляет 11%, и показатель динамики роста инфицирования. Региональная комиссия теперь может принимать решения и закрывать отдельные населенные пункты. Если бы эти меры заработали с этого дня, то послабить карантин могли бы Киев и Черновицкая область", - добавил он.