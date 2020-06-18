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11:55 18.06.2020

Одобрение Госдепом возможной закупки Украиной до 16 катеров Mk VI демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США - Кулеба (обновленная)

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Одобрение Государственным департаментом США возможной закупки до 16 современных патрульных катеров Mk VI для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Одобрение Государственным департаментом США возможной закупки до 16 современных патрульных катеров Mk VI для ВМС Украины демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США", - написал он в Twitter в четверг.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования стоимостью $600 млн.

Правительство Украины просило приобрести до 16 патрульных катеров Mark VI; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR) (16 установленных и 4 запчастями); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-километровой акустической системой; 16 идентификационных систем "свой или чужой" (IFF); 40 пушек MK44 (32 установленные и 8 запчастями); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование; технические данные и документацию; обучение персонала и оборудование для тренировки персонала; инженерное, техническое и логистическое обслуживание и подрядчика правительства США; и другие связанные элементы логистического обеспечения. Ориентировочная общая стоимость - $600 млн.

Как отмечается, предложенная продажа будет поддерживать внешнеполитические цели и цели национальной безопасности США путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Также предложенная продажа позволит повысить способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив современными быстрыми судами короткой дальности. Украина будет использовать суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов. Украине не составит труда интегрировать это оборудование в ее вооруженные силы, сообщило Агентство сотрудничества по вопросам оборонной безопасности.

Теги: #сша #кулеба
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