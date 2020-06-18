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11:53 18.06.2020

Меркель считает пандемию коронавируса крупнейшим вызовом в истории ЕС

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Меркель считает пандемию коронавируса крупнейшим вызовом в истории ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса крупнейшим вызовом в истории ЕС.

"Пандемия и связанный с ней обвал экономики - это крупнейший вызов в истории Европы", - сказала Меркель в четверг в бундестаге, выступая с правительственным заявлением по случаю перехода председательства в ЕС к ФРГ.

По ее словам, перед ЕС стоят важные задачи. "Мы живем в эпоху, когда совершенно независимо от пандемии идут два процесса - климатические изменения и диджитализация, которая фундаментально и очень быстро меняет наш стиль работы и жизни", - сказала Меркель.

Ответом на экономические и социальные последствия пандемии ни в коем случае не должен быть возврат к привычным способам деятельности. "Все это должно укрепить и усилить перемены в переходе к новому стилю деятельности и экономики", - убеждена канцлер ФРГ.

Теги: #covid_19 #меркель
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