Трамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон включил в свои мемуары о работе в Белом доме секретную информацию, чем нарушил закон.

"У него не было разрешения публиковать особо секретную информацию, которая там есть", - сказал президент в интервью телеканалу Fox News.

Книга Болтона еще не вышла в продажу, но стала достоянием СМИ.

В свою очередь директор Нацразведки Джон Рэтклифф заявил, что публикация этих мемуаров ставит под угрозу источники и методы работы разведывательного сообщества США.

"Несанкционированное раскрытие секретной информации наносит ущерб нашей нацбезопасности и угрожает источникам и методам разведывательного сообщества, которые используются для защиты американцев", - говорится в заявлении Рэтклиффа, опубликованном в твиттере ведомства.

Он отметил, что любой гражданин, владеющий доступом к секретной информации, несмотря на ранг, имеет юридическую обязанность защищать ее.

"Как директор Национальной разведки я уполномочен и обязан по закону защищать критически важную работу разведывательного сообщества от любого несанкционированного раскрытия, что я и сделал сегодня", - отметил глава ведомства.

В то же время представители Демократической партии разочарованы тем, что бывший советник президента США изложил важную информацию в своей книге, но не предоставил таких данных ранее во время слушаний по импичменту Трампа.

"Когда Болтона просили (дать показания - ИФ), он отказался и сказал, что подаст в суд, если его вызовут повесткой. Вместо этого он приберег (информацию - ИФ) для книги. Болтон, может, и писатель, но не патриот", - заявил председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф в твиттере.

Он отметил, что обвинения Болтона в отношении Трампа серьезны.

"Они снова демонстрируют, что поведение Трампа с Украиной было частью четкой модели: поиск личной политической выгоды от иностранных держав", - заявил Шифф.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгель также задался подобных вопросом.

"Если президент Трамп попросил китайского лидера помочь с его переизбранием, американский народ должен знать об этом ", - написал Энгель в твиттере.

По его мнению, если информация Болтона правдива, то это еще "одно экстраординарное злоупотребление американской внешней и национальной политикой безопасности".

Тем временем лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что информация, предоставленная Болтоном в своей книге, подтверждает, что процесс по импичменту в отношении Трампа был абсолютно правильным.

"Разоблачения в книге Болтона делают трусливые действия сенатских республиканцев по импичменту еще хуже, и история будет судить их за это", - написал он в своем твиттере.

Между тем, республиканцы восприняли книгу Болтона как попытку отомстить Трампу.

"$2 млн. По-видимому, это все, что потребовалось Джону Болтону, чтобы продать то немногое доверие, которое у него осталось", - написал республиканец Дуг Коллинз в твиттере, ссылаясь на стоимость контракта Болтона с издательством.

По мнению сенатора-республиканца Рэнда Пола, Трамп заслуживает "золотую медаль" за отставку Болтона.

"Смена режима "везде" (доктрина Болтона) всегда была очень глупой и опасной идеей", - отметил он в своем твиттере.

Издания The New York Times и Washington Post ознакомились с книгой Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня. В ней бывший советник президента по нацбезопасности заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп призывал собеседника наращивать импорт американской продукции и, таким образом, помочь добиться переизбрания в 2020 году. Болтон также сообщил, что президент США увязывал оказание военной помощи Украине с передачей ему информации о бывшем вице-президенте Джо Байдене.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге много неправды, а также содержится секретная информация. Минюст США подал иск в суд на Болтона, пытаясь заблокировать публикацию мемуаров.

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома определил, что "рукопись в ее нынешнем виде содержит определенные отрывки - некоторые до нескольких абзацев - которые содержат секретную информацию, касающуюся национальной безопасности". Иск СНБ был подан на следующий день после того, как Трамп заявил, что Болтон нарушит закон, если книга будет опубликована.

Трамп уволил Болтона в сентябре прошлого года после того, как тот 17 месяцев проработал советником президента.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, подало иск на министерство юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.