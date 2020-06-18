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11:50 18.06.2020

Глава Минздрава Степанов намерен инициировать повышение зарплат медикам - Семенюк

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Глава Минздрава Степанов намерен инициировать повышение зарплат медикам - Семенюк

Министерство здравоохранения под руководством Максима Степанова впервые подняло вопрос повышения заработной платы медикам второго и третьего звена, заявил политолог Тарас Семенюк заявил в эфире телеканала 112
“То, что глава министерства здравоохранения Максим Степанов выступил с инициативой поднять зарплаты медикам, которые работают во втором и третьем звене, - это безусловно позитив. И эту проблему давно пора было решить. Не могут, не будут и не должны высококлассные и профессиональные врачи работать за копейки. В противном случае - они едут на заработки”, - отметил политолог. 
Сможет ли нынешний министр претворить свои обещания в жизнь, по словам Тараса Семенюка, будет зависеть от несколько факторов, поскольку они требуют значительных финансовых затрат и, скорее всего, встретят сопротивление со стороны оппонентов.
“Во-первых, на это на все нужно найти деньги, которых, очевидно, в бюджете в условиях кризиса не так уж и много. Поскольку стоить такое повышение будет не мало - около 2 млрд грн ежемесячно. Во-вторых, я заметил много критики от команды бывшего министра здравоохранения Уляны Супрун о якобы бы остановке реформы и возврату к советским временам”, - отмечает Тарас Семенюк.
При этом он считает, что медицинская реформа не может оставаться без изменений из-за  пандемии коронавируса.
“Но, реформа может испытывать изменения и причина этому есть -  пандемия. Есть мир до пандемии и будет он другим после нее. Такие выводы сделали в развитых странах ответственные правительства и они будут корректировать свои системы здравоохранения. Почему? Потому что знаки времени диктуют изменения, чтобы в будущем противостоять пандемиям и защитить человеческую жизнь”, - говорит он. 
Он считает, что, если министр добьется значительного повышения зарплат медикам, то он “запомнится надолго”.
“Ожидается, что этот вопрос будет затронут на ближайшем заседании правительства, которое должно быть в эту пятницу, а само повышение зарплат может быть уже в сентябре этого года. Посмотрим, как Степанов справится со своим обещанием”, - резюмировал он.

Теги: #степанов #моз
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