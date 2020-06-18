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09:53 18.06.2020

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 9 регионах количество больных сократилось

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Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины, в 9 регионах количество больных сократилось

В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превышает число выздоровевших в 16 областях.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (171 случай), Закарпатской области (74 случая), Ривненской области (73 случая).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 63 новых случая заболевания Covid-19, 39 выздоровления за сутки, сейчас в области болеет 585 человек (на 24 больше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 56 новых случаев Covid-19, двое ранее заболевших скончались, 36 - выздоровели. Сейчас в области болеют 1 034 человека (на 18 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 9 новых случаев за сутки, 13 выздоровления, сейчас болеет 259 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Донецкой области 11 новых случаев заболевания за сутки, 10 выздоровели, сейчас в области болеет 201 человек (на 1 больше за сутки);

- в Житомирской области 7 новых случаев за сутки, 9 выздоровели, всего болеет 550 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 74 новых случая заражения за сутки, 5 человек скончались и 27 выздоровели, сейчас болеет 1 059 человек (на 42 больше за сутки);

- в Запорожской области выявлено 3 случая заболевания, 9 ранее болевших выздоровели, сейчас в области болеет 150 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 44 новых случая за сутки, 15 человек выздоровели, всего в области болеет 742 человека (на 29 больше за сутки);

- в Киеве 58 новых случаев заболевания за сутки, один человек скончался и 56 выздоровели, всего болеет 2 703 человека (на 1 больше за сутки);

- в Киевской области 41 новый случай за сутки, 4 человека скончались и 74 человека выздоровели, сейчас в области болеет 1 135 человек (на 37 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 12 новых случаев заболевания, 4 человека выздоровели, сейчас в области болеет 77 человек (на 8 больше за сутки);

- в Луганской области за сутки 2 новых случая заболевания, сейчас в области болеет 19 человек (на 2 больше за сутки);

- во Львовской области за сутки подтвержден 171 новый случай Covid-19, 2 ранее заболевших скончались, 17 - выздоровели, всего в области болеет 2 630 человек (на 152 больше за сутки);

- в Николаевской области новых случая заболевания Covid-19 не зафиксировано, 2 человека выздоровели, всего в области болеет 97 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Одесской области 30 новых случаев заболевания за сутки и 55 выздоровевших, всего в области болеет 688 человек (на 25 меньше за сутки);

- в Полтавской области 6 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек выздоровел. Всего в области болеет 14 человек (на 5 больше за сутки);

- в Ривненской области 73 новых случая заболевания за сутки, 1 человек скончался. Всего в области болеют 1 152 человека (на 72 больше за сутки);

- в Сумской области 6 новых случаев заболевания за сутки. Всего в области болеют 62 человека (на 6 больше за сутки);

- в Тернопольской области 32 новых случая заболевания за сутки, 3 человека выздоровели, всего в области болеют 479 человек (на 29 больше за сутки);

- в Харьковской области 55 новых случаев заболевания за сутки, 4 человека скончались, 12 выздоровели. Всего в области болеет 855 человек (на 39 больше за сутки);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, новых случаев выздоровления за сутки не зафиксировано. Всего в области болеют 7 человек (на 1 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 10 новых случаев заболевания, 25 человек выздоровели, всего в области болеет 113 человек (на 15 меньше за сутки);

- в Черкасской области 4 новых случая заболевания, 5 человек выздоровели. Всего в области болеют 173 человека (на 1 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 53 новых случая заболевания, 4 человека скончались и 87 выздоровели. Всего в области болеют 2 550 человек (на 38 меньше за сутки);

- в Черниговской области 8 новых случаев заболевания и 5 выздоровления. Всего в области болеют 326 человек (на 3 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 18 июня выявлено 829 инфицированных коронавирусом за сутки, 23 человека из числа ранее заболевших умер, 504 выздоровели. По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро среды 34 063 человека, 15 447 выздоровели, 966 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 17 650 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #украина #снбоу
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