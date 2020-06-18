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09:19 18.06.2020

Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 171 человека

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Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 171 человека

171 случай инфицирования коронавирусом диагностировали во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"В целом вчера лабораторные центры провели 540 ПЦР-тестов, из них 171 оказался позитивным (55 жителей Львова)", – указано в сообщении.

По данным горсовета, из 540 тестов новые пробы составили 456 и 120 из них – позитивные.

В общей сложности в области коронавирус диагностировали у 3398 человек, 107 больных умерли, 661 пациент выздоровел.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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