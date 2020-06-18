В Украине 829 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 504 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

В Украине новый антирекорд случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за сутки : по состоянию на утро четверга выявлено 829новых случаев инфицирования, 23 человека из числа ранее заболевших умерли, 504 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 758 заболевших за сутки, 16 июня – о 666 заболевших, 15 июня прирост составил 656 инфицированных, 14 июня было 648 заболевших, 13 июня – 753 новых больных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро среды 34 063 человек, 15 447 выздоровели, 966 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 17 560 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (171 случай), Закарпатской области (74 случая), в Ривненской области (73 случая), в Киеве (58 случаев), в Черновицкой области (53 случая).