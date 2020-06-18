События

09:06 18.06.2020

В Украине 829 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 504 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

1 мин читать
В Украине 829 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 504 выздоровели, 23 ранее заболевших умерли

В Украине новый антирекорд случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за сутки : по состоянию на утро четверга выявлено 829новых случаев инфицирования, 23 человека из числа ранее заболевших умерли, 504 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 758 заболевших за сутки, 16 июня – о 666 заболевших, 15 июня прирост составил 656 инфицированных, 14 июня было 648 заболевших, 13 июня – 753 новых больных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро среды 34 063 человек, 15 447 выздоровели, 966 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 17 560 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (171 случай), Закарпатской области (74 случая), в Ривненской области (73 случая), в Киеве (58 случаев), в Черновицкой области (53 случая).

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:35 18.06.2020
В Киеве COVID-19 диагностировали у 58 человек, среди них пятеро - дети

В Киеве COVID-19 диагностировали у 58 человек, среди них пятеро - дети

09:19 18.06.2020
Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 171 человека

Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 171 человека

08:28 18.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 8,4 млн, жертв - 450 тыс

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 8,4 млн, жертв - 450 тыс

04:03 18.06.2020
Интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью Донецкой и Луганской областей получили средства личной защиты от COVID-19 от ООН

Интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью Донецкой и Луганской областей получили средства личной защиты от COVID-19 от ООН

03:00 18.06.2020
Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

20:51 17.06.2020
Столтенберг: став партнером с расширенными возможностями, Украина еще больше приблизилась к НАТО

Столтенберг: став партнером с расширенными возможностями, Украина еще больше приблизилась к НАТО

20:41 17.06.2020
Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО – Столтенберг

Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО – Столтенберг

20:40 17.06.2020
В ФРГ придерживаются плана не проводить большие мероприятия до октября

В ФРГ придерживаются плана не проводить большие мероприятия до октября

19:34 17.06.2020
Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

19:32 17.06.2020
В Канаде число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тыс. человек, более 8,2 тыс. скончались

В Канаде число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тыс. человек, более 8,2 тыс. скончались

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве COVID-19 диагностировали у 58 человек, среди них пятеро - дети

Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и травмирования вследствие 14 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

Законопроект президента по обязательной итоговой аттестации позволит уменьшить риск заражения при ВНО, его поддерживают ученики, родители и преподаватели – замглавы ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черниговской области предупреждена продажа 70 боевых гранат криминалитету

Из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях Украины, повреждены и подтоплены жилые здания и инфраструктура

SpaceX планирует запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink 23 июня

Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и травмирования вследствие 14 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

В Харькове планируется создать единую систему видеонаблюдения

Министры обороны стран НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО, чтобы противостоять России - Столтенберг

Зеленский: Украина готова сотрудничать с Индией, Ирландией, Мексикой и Норвегией как новыми членами Совбеза ООН

Каждую ночь 17-20 июня на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение

Германия продлевает ограничения по коронавирусу, крупные мероприятия будут отменены до октября

Порошенко придет в суд 18 июня, похорон отца перенесен на 19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА