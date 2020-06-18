В Черниговской области предупреждена продажа 70 боевых гранат криминалитету

В Черниговской области разоблачена нелегальная деятельность злоумышленников по сбыту боевых гранат криминалитету, оружие конфисковано в тайниках в лесополосе, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Черниговской области торговца оружием, который пытался наладить сбыт боевых средств поражения представителям криминальных кругов региона… В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником 20 гранат Ф-1", – сказано в сообщении на сайте СБУ.

По предварительным данным следствия, бывший военный хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе. Своих "клиентов" он подыскивал через личные связи.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке сбыта еще 50 боевых гранат.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

В ведомстве отметили, что дело открытого по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Также в СБУ отметили, что продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Кроме того проверяется информация о нелегальном поступления изъятого оружия из района проведения ООС.