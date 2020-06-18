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08:14 18.06.2020

Из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях Украины, повреждены и подтоплены жилые здания и инфраструктура

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Из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях Украины, повреждены и подтоплены жилые здания и инфраструктура

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро четверга обесточены 69 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях Украины, вследствие непогоды в Винницкой, Одесской и Ровенской повреждены и подтоплены 26 зданий, а также инфраструктурные объекты, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 18 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черниговская - 34, Житомирская - 27 и Киевская – 8", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"17 июня на территории 3 областей (Винницкая, Одесская, Ровенская) вследствие непогоды произошло частичное повреждение кровель 21 жилого дома и здания поселкового совета, падения 2 деревьев, подтоплено 5 жилых домов, 18 дворов, 5 колодцев и частично размыта улица протяженностью 0,3 км", – проинформировали спасатели.

Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны, откачано 628 м куб. воды. От ГСЧС привлекалось 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

Теги: #электроснабжение #непогода
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