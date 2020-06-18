События

07:53 18.06.2020

SpaceX планирует запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink 23 июня

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SpaceX планирует запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink 23 июня

Компания SpaceX перенесла на 23 июня запуск очередной партии из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный американский космический сайт NASASpaceflight.

Помимо космических аппаратов Starlink ракета Falcon 9 компании SpaceX должна будет вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-4, которые были спроектированы американской компаний BlackSky для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около 1 метра.

По последним данным, десятый запуск 60 спутников Starlink должен состояться 23 июня в 17:58 по времени Восточного побережья США (24 июня в 01:58 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщалось, последняя партия спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите около 600 космических аппаратов.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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